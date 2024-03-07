Народный фронт передал послания от российских военных в преддверии 8 Марта
Боец ВС РФ с позывным Фикс. Обложка © Предоставлено Life.ru
Народный фронт накануне 8 Марта собрал послания от бойцов Российской армии, исполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие на камеру поделились пожеланиями и добрыми словами. Их обращения были записаны в самых разных точках передовой, в том числе из кабин военной техники и с оружием в руках.
Послания бойцов ВС РФ к российским женщинам. Видео © Предоставлено Life.ru
"Дорогие наши женщины, поздравляю вас с Международным женским днём. Желаю крепкой любви, большого здоровья и терпения", — передал военнослужащий с позывным Туц.
"Дорогие женщины нашей огромной необъятной Родины, поздравляю вас с 8 Марта. Мы стоим на страже вашей безопасности. Моя любимая, дорогая жена, я в порядке", — отметил российский боец с позывным Фикс.
Кстати, сегодня Life.ru рассказывал, как выпускниц авиационного училища с наступающим праздником поздравил президент России Владимир Путин во время своего визита в Краснодар. На встрече с лётчицами он даже подшутил над главой Министерства обороны Сергеем Шойгу. При этом глава государств подчеркнул, что и женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации.