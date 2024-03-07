Народный фронт передал послания от российских военных в преддверии 8 Марта

Народный фронт накануне 8 Марта собрал послания от бойцов Российской армии, исполняющих воинский долг в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие на камеру поделились пожеланиями и добрыми словами. Их обращения были записаны в самых разных точках передовой, в том числе из кабин военной техники и с оружием в руках.