Путин: Российские женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации

Напомним, сегодня Путин прибыл с визитом в Краснодар, во время которого посетил высшее военное авиационное училище. Оно выпустило более 18 тысяч пилотов, а с сентября 2017 года стало принимать на обучение и курсантов-девушек. В дальнейшем глава РФ планирует посетить недавно достроенный и готовящийся к открытию Дворец самбо, после чего у него может состояться традиционная встреча с главой региона.