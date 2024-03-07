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7 марта, 10:28

Путин: Российские женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации

Российские женщины достойно служат Родине в зоне СВО. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Путин — на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Видео © Life.ru

"Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причём по разным направлениям. И везде служат Родине достойно", констатировал российский лидер.

Путин: Любая война — это трагедия
Путин: Любая война — это трагедия

Напомним, сегодня Путин прибыл с визитом в Краснодар, во время которого посетил высшее военное авиационное училище. Оно выпустило более 18 тысяч пилотов, а с сентября 2017 года стало принимать на обучение и курсантов-девушек. В дальнейшем глава РФ планирует посетить недавно достроенный и готовящийся к открытию Дворец самбо, после чего у него может состояться традиционная встреча с главой региона.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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