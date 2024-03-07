Путин прилетел в Краснодар

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Краснодар, где он собирается посетить высшее военное авиационное училище. Учебное заведение выпустило свыше 18 тысяч лётчиков, а с сентября 2017 года там обучают ещё и курсантов-девушек.

Ожидается, что президент РФ отправится во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. По традиции глава государства может также встретиться с губернатором.