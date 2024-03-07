Путин прилетел в Краснодар
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Краснодар, где он собирается посетить высшее военное авиационное училище. Учебное заведение выпустило свыше 18 тысяч лётчиков, а с сентября 2017 года там обучают ещё и курсантов-девушек.
Ожидается, что президент РФ отправится во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. По традиции глава государства может также встретиться с губернатором.
А накануне Путин выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В ходе своей речи он заявил, что рано или поздно российский и украинский народ вновь воссоединятся на духовном уровне, пока же нужно избавиться от проявлений радикального национализма.
Kremlin.ru