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7 марта, 09:29

Путин прилетел в Краснодар

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Краснодар, где он собирается посетить высшее военное авиационное училище. Учебное заведение выпустило свыше 18 тысяч лётчиков, а с сентября 2017 года там обучают ещё и курсантов-девушек.

Ожидается, что президент РФ отправится во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. По традиции глава государства может также встретиться с губернатором.

Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры
Путину на Ставрополье показали робота, который с помощью ИИ собирает помидоры

А накануне Путин выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" в Сочи. В ходе своей речи он заявил, что рано или поздно российский и украинский народ вновь воссоединятся на духовном уровне, пока же нужно избавиться от проявлений радикального национализма.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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