Путин уверен в неизбежности духовного воссоединения России и Украины

Рано или поздно российский и украинский народ вновь воссоединятся на духовном уровне, пока же нужно избавиться от проявлений радикального национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдёт. Это неизбежно", — сказал глава государства, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус".

По его словам, мешают этому "отвратительные проявления национализма", с которыми сегодня и ведёт борьбу Россия в соседней республике.