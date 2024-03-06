Путин уверен в неизбежности духовного воссоединения России и Украины
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Рано или поздно российский и украинский народ вновь воссоединятся на духовном уровне, пока же нужно избавиться от проявлений радикального национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдёт. Это неизбежно", — сказал глава государства, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус".
По его словам, мешают этому "отвратительные проявления национализма", с которыми сегодня и ведёт борьбу Россия в соседней республике.
"Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине", — добавил президент.
Как ранее писал Life.ru, церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялась 2 марта в Сочи. Заявки на участие прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже назвал этот фестиваль главным событием политической повестки.