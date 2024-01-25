Заявки на Всемирный фестиваль молодёжи прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира
Путин сообщил, что заявки на Всемирный фестиваль молодёжи прислали из 190 стран
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи прислали уже почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. Такими цифрами поделился президент Владимир Путин в ходе встречи с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, приуроченной ко Дню студента.
Событие обещает быть масштабным и, судя по всему, очень долгожданным для российского студенчества. По словам Путина, желающих принять в нём участие очень много, и российский лидер надеется, что всё пройдёт на высоком уровне.
"Заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым", — отметил глава Российского государства.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт по указу Владимира Путина в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус". Мероприятие призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет: 500 — из России и 500 — из-за рубежа.