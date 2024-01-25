Заявки на Всемирный фестиваль молодёжи прислали почти 300 тысяч человек из 190 стран мира

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи прислали уже почти 300 тысяч человек из 190 стран мира. Такими цифрами поделился президент Владимир Путин в ходе встречи с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, приуроченной ко Дню студента.

Событие обещает быть масштабным и, судя по всему, очень долгожданным для российского студенчества. По словам Путина, желающих принять в нём участие очень много, и российский лидер надеется, что всё пройдёт на высоком уровне.

"Заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым", — отметил глава Российского государства.