Российские студенты поделились ожиданиями от Всемирного фестиваля молодёжи

Сегодня, 25 января, в России отмечается День студента. Молодые лидеры студенческого сообщества поделились ожиданиями от предстоящего Всемирного фестиваля молодёжи, который состоится в марте 2024 года.

Дмитрий Стулов — студент Самарского государственного университета — уже получил долгожданное письмо о том, что он станет участником фестиваля. Молодой человек совмещает получение экономического образования с творческой деятельностью — пишет песни, играет на музыкальных инструментах и даже режиссирует мероприятия. На фестивале он хочет познакомиться с такими же креативными ребятами и обзавестись друзьями.

Дмитрий Стулов — студент Самарского государственного университета. Фото предоставлено Лайфу

Анастасия Атласова и Дарья Просалова отправятся на ВФМ – 2024 из Владивостока. Девушки — активистки студенческого сообщества: Анастасия — президент Ассоциации российских и иностранных студентов Дальневосточного федерального университета, и для неё участие в фестивале — возможность расширить деятельность ассоциации и выстроить связи со студентами других стран. Дарья, несмотря на свой юный возраст, уже является тренером в сфере развития soft skills в студенческом объединении, активно участвует в организации проектов от университетского до областного уровня.

Яркий представитель студенческого сообщества Юга России — Ольга Рябущенко. Девушка увлекается журналистикой и новыми медиа, совмещает учёбу в Донском государственном университете с работой специалистом внешних коммуникаций сектора медиа и медиакоммуникаций. На фестивале девушка планирует найти единомышленников и познакомиться с молодыми журналистами из России и других стран.

Ольга Рябущенко — студентка Донского государственного университета. Фото предоставлено Лайфу

Артём Колесников из Мурманска ждёт спортивную программу Всемирного фестиваля молодёжи. Он — студент Мурманского арктического университета, организатор студенческих спортивных мероприятий, а также всероссийских соревнований и фестивалей, в том числе в области киберспорта.

Артём Колесников — студент Мурманского арктического университета. Фото предоставлено Лайфу

Семён Белкин — студент Российского государственного университета правосудия. Молодой человек принимает активное участие в жизни студенческого сообщества. Он выступил в роли организатора десятков межвузовских круглых столов, дискуссионных площадок и интеллектуальных викторин. Семён занимается и социально-общественными проектами, помогая в качестве волонтёра, руководит отделом внешних связей патриотического клуба "Лента Победы". Парень ведёт блог в социальных сетях, рассказывая о своих жизненных устремлениях и ценностях. Планирует, что фестиваль даст ему возможность поделиться видением справедливого мира с иностранными участниками.

Семён Белкин — студент Российского государственного университета правосудия. Фото предоставлено Лайфу

София Гуща учится на первом курсе магистратуры Луганского государственного педагогического университета. Девушка выбрала направление подготовки "Специальное (дефектологическое) образование. Специальная психология". София вместе со сверстниками из Луганска очень рада, что после исторического воссоединения с Россией у неё и молодёжи ЛНР появилось больше возможностей для самореализации, выбора уникальной и интересной жизненной и профессиональной траектории.

София Гуща учится на первом курсе магистратуры Луганского государственного педагогического университета. Фото предоставлено Лайфу

Ангелина Соколова учится в Московском государственном технологическом университете "Станкин". Девушка успевает совмещать учёбу с добровольчеством, являясь руководителем волонтёрского центра университета. Она даже становилась студентом года в номинации "Волонтёрская деятельность" в МГТУ "Станкин". Ангелина уверена, что во время ВФМ – 2024 сможет найти волонтёров-единомышленников из других стран, поделиться своим опытом и узнать лучшие практики зарубежных добровольцев.

Ангелина Соколова учится в Московском государственном технологическом университете "Станкин". Фото предоставлено Лайфу

Элина Ахтямова представит на Всемирном фестивале молодёжь Сибири. Она живёт в Томске и учится в Сибирском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения РФ. Девушка увлечена наукой, поэтому она уверена, что именно расширение научных границ позволит решить многие общественные проблемы. Элина хотела бы пообщаться с иностранными участниками, которые так же, как и она, заинтересованы в обмене полезной для всех информацией.

Элина Ахтямова учится в Сибирском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения РФ. Фото предоставлено Лайфу