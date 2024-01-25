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Психолог раскрыла студентам секрет, как перехитрить мозг, чтобы не тревожиться во время сессии

Психолог Истомина: Прогулки и сериалы помогут не тревожиться во время сессии

25 января, 05:00
Психолог раскрыла студентам секрет, как перехитрить мозг, чтобы не тревожиться во время сессии. Обложка © Shutterstock

Психолог раскрыла студентам секрет, как перехитрить мозг, чтобы не тревожиться во время сессии. Обложка © Shutterstock

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента, этот праздник также часто совпадает с сессией. Как снизить уровень тревожности во время подготовки к очередному экзамену или зачёту, бороться с навязчивыми мыслями и правильно себя хвалить, всем студентам России рассказала клинический психолог Луиза Истомина.

Чтобы снизить уровень тревожности во время подготовки к очередному экзамену или зачёту, собеседница Лайфа советует использовать техники для разных психологических уровней — внимание, мышление, эмоции и поведение.

Перехитрите мозг

Самое важное — отследить и проговорить тревожные мысли, которые вас беспокоят. Затем можно прибегнуть к техникам когнитивной реструктуризации. Например, если вы думаете о том, что не сдадите экзамен, попробуйте сказать себе: "Возможно, я не очень хорошо подготовился, но сделаю всё от себя зависящее, чтобы ответить как можно лучше, а в худшем случае экзамен можно пересдать".

Подберите к каждой тревожной мысли факт-опровержение. Вот несколько примеров: "Я боюсь не сдать сессию и лишиться стипендии" — "Я могу подать заявку на дополнительную выплату за свой студенческий проект". "Я глупый" — "Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз: это говорит о моих выдающихся способностях". "Я не способен справиться со всеми билетами к экзамену" — "Во время прошлой сессии я выучил ещё больше вопросов к зачёту по предмету Х".

Луиза Истомина

Клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC)

Подберите к каждой тревожной мысли факт-опровержение. Вот несколько примеров: "Я боюсь не сдать сессию и лишиться стипендии" — "Я могу подать заявку на дополнительную выплату за свой студенческий проект". "Я глупый" — "Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз: это говорит о моих выдающихся способностях". "Я не способен справиться со всеми билетами к экзамену" — "Во время прошлой сессии я выучил ещё больше вопросов к зачёту по предмету Х".
Подберите к каждой тревожной мысли факт-опровержение. Вот несколько примеров: "Я боюсь не сдать сессию и лишиться стипендии" — "Я могу подать заявку на дополнительную выплату за свой студенческий проект". "Я глупый" — "Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз: это говорит о моих выдающихся способностях". "Я не способен справиться со всеми билетами к экзамену" — "Во время прошлой сессии я выучил ещё больше вопросов к зачёту по предмету Х".

Психолог советует повторять эти факты-опровержения каждый раз, когда появляется ощущение зацикленности на тревожной мысли. Наш мозг доверяет мыслям, но не все они — факты, поэтому важно изменять стиль своего мышления. А это навык, который тренируется.

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Придумайте свою систему вознаграждения

Полезно подкреплять усилие вознаграждением. Продумайте собственную систему: например, после N прочитанных или выученных страниц съедайте небольшую вкусняшку или отвлекайтесь на ленту социальной сети на 15 минут. Таким образом мы говорим себе: "Я — молодец", а мотивация повышается.

Попробуйте впасть в крайность

Истомина советует вообразить самый худший исход событий: например, вы не сдадите экзамен, что случится? Вы не получите диплом по профессии. Суть этой техники — столкнуться с неприятной реальностью. Это помогает снизить тревогу. Можно повторять неприятную мысль много раз. Так она становится менее навязчивой.

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Отвлекитесь

Активные физические упражнения помогают вывести из организма гормоны стресса. Тренировка, пробежка или просто прогулка — хорошая возможность успокоиться, отвлечься и подумать о чём-то отстранённом. Это благоприятно влияет и на здоровье в целом. Можно чередовать подготовку к экзаменам и зачётам со встречами с друзьями и чтением любимой книги.

"Если всё внимание сосредоточено на тревоге, мозг занят только мыслями о возможном провале. Попробуйте отвлечься: это снизит интенсивность беспокойства, вернуться к занятиям после серии любимого сериала будет проще", — советует клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC).

Играйте вдолгую

Вас пугает экзамен по философии, но становиться философом в ваши планы не входит? Помните, что ваша цель — построение успешной карьеры, а не оценка в зачётке по общеобразовательной дисциплине. Делайте акцент на важном и старайтесь соотносить страхи и их влияние на глобальную цель.

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Подумайте, какие ценности лежат в основе вашего обучения. Зачем вам сдавать этот экзамен на отлично? Зачем получать диплом? Вы хотите быть не хуже других, ощущаете принуждение и давление со стороны социума или родителей? В этом случае психика будет продолжать избегать неприятных ощущений, отмечает Истомина. Если образование и саморазвитие важны для вас, а желание получить именно эту профессию — собственный выбор, учиться и сдавать экзамены будет намного спокойнее и легче.

А ранее Лайф рассказывал, что можно узнать о человеке по почерку. На особенности указывают размеры шрифта, его направление и сила нажима. Например, вертикально направленный текст говорит о жизнерадостности пишущего, а "заваливающийся" — о пессимистичности и слабоволии.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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