Психолог раскрыла студентам секрет, как перехитрить мозг, чтобы не тревожиться во время сессии Психолог Истомина: Прогулки и сериалы помогут не тревожиться во время сессии 25 января, 05:00 Психолог раскрыла студентам секрет, как перехитрить мозг, чтобы не тревожиться во время сессии. Обложка © Shutterstock

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента, этот праздник также часто совпадает с сессией. Как снизить уровень тревожности во время подготовки к очередному экзамену или зачёту, бороться с навязчивыми мыслями и правильно себя хвалить, всем студентам России рассказала клинический психолог Луиза Истомина.

Чтобы снизить уровень тревожности во время подготовки к очередному экзамену или зачёту, собеседница Лайфа советует использовать техники для разных психологических уровней — внимание, мышление, эмоции и поведение.

Перехитрите мозг

Самое важное — отследить и проговорить тревожные мысли, которые вас беспокоят. Затем можно прибегнуть к техникам когнитивной реструктуризации. Например, если вы думаете о том, что не сдадите экзамен, попробуйте сказать себе: "Возможно, я не очень хорошо подготовился, но сделаю всё от себя зависящее, чтобы ответить как можно лучше, а в худшем случае экзамен можно пересдать".

Подберите к каждой тревожной мысли факт-опровержение. Вот несколько примеров: "Я боюсь не сдать сессию и лишиться стипендии" — "Я могу подать заявку на дополнительную выплату за свой студенческий проект". "Я глупый" — "Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз: это говорит о моих выдающихся способностях". "Я не способен справиться со всеми билетами к экзамену" — "Во время прошлой сессии я выучил ещё больше вопросов к зачёту по предмету Х". Луиза Истомина Клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC)

Психолог советует повторять эти факты-опровержения каждый раз, когда появляется ощущение зацикленности на тревожной мысли. Наш мозг доверяет мыслям, но не все они — факты, поэтому важно изменять стиль своего мышления. А это навык, который тренируется.

Придумайте свою систему вознаграждения

Полезно подкреплять усилие вознаграждением. Продумайте собственную систему: например, после N прочитанных или выученных страниц съедайте небольшую вкусняшку или отвлекайтесь на ленту социальной сети на 15 минут. Таким образом мы говорим себе: "Я — молодец", а мотивация повышается.

Попробуйте впасть в крайность

Истомина советует вообразить самый худший исход событий: например, вы не сдадите экзамен, что случится? Вы не получите диплом по профессии. Суть этой техники — столкнуться с неприятной реальностью. Это помогает снизить тревогу. Можно повторять неприятную мысль много раз. Так она становится менее навязчивой.

Отвлекитесь

Активные физические упражнения помогают вывести из организма гормоны стресса. Тренировка, пробежка или просто прогулка — хорошая возможность успокоиться, отвлечься и подумать о чём-то отстранённом. Это благоприятно влияет и на здоровье в целом. Можно чередовать подготовку к экзаменам и зачётам со встречами с друзьями и чтением любимой книги.

"Если всё внимание сосредоточено на тревоге, мозг занят только мыслями о возможном провале. Попробуйте отвлечься: это снизит интенсивность беспокойства, вернуться к занятиям после серии любимого сериала будет проще", — советует клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC).

Играйте вдолгую

Вас пугает экзамен по философии, но становиться философом в ваши планы не входит? Помните, что ваша цель — построение успешной карьеры, а не оценка в зачётке по общеобразовательной дисциплине. Делайте акцент на важном и старайтесь соотносить страхи и их влияние на глобальную цель.

Подумайте, какие ценности лежат в основе вашего обучения. Зачем вам сдавать этот экзамен на отлично? Зачем получать диплом? Вы хотите быть не хуже других, ощущаете принуждение и давление со стороны социума или родителей? В этом случае психика будет продолжать избегать неприятных ощущений, отмечает Истомина. Если образование и саморазвитие важны для вас, а желание получить именно эту профессию — собственный выбор, учиться и сдавать экзамены будет намного спокойнее и легче.

А ранее Лайф рассказывал, что можно узнать о человеке по почерку. На особенности указывают размеры шрифта, его направление и сила нажима. Например, вертикально направленный текст говорит о жизнерадостности пишущего, а "заваливающийся" — о пессимистичности и слабоволии.

Авторы Андрей Горяничев