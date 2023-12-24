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24 декабря, 10:41

Опрос показал, что студенты-педагоги не понимают художественную литературу

Учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) установили, что студенты зачастую плохо понимают художественные тексты. Как выяснилось, правильному восприятию такого материала мешает набор определённых читательских установок, о которых подробнее рассказали авторы исследования.

Для изучения вопроса была набрана группа из студентов МГППУ, которые проходят обучение на учителей начальных классов. Они участвовали в опросе на протяжении двух лет. В общей сложности были опрошены 34 участника исследования.

Результаты показали, что начальный уровень подготовки бакалавров к самостоятельному изучению художественных текстов слишком низок. Около четверти студентов не поняли главную мысль прочитанного, половина не смогла разобраться с тем, что чувствуют и думают персонажи, 70% не справились с определением "авторских вех", которые указывают на то, как писатель относится к своим героям, а 45% не удалось обнаружить связующее между образами лирического стихотворения.

Исследователи обнаружили у студентов читательские установки, которые препятствуют полноценному восприятию художественных текстов. Одна из них — установка на поиск единственно верной трактовки произведения, из-за которой читатель пытается угадать "правильный ответ" или отыскать его в Сети, блокируя тем самым собственный мыслительный процесс в отношении прочитанного.

Ещё одна из найденных у студентов установок — наивно-реалистичная, при которой читатель не разделяет реальный мир и условное пространство художественного произведения. При этом в тексте его интересует единственный аспект — морально-нравственная оценка действий и характеров персонажей с точки зрения реалий повседневной жизни.

"Исходные установки студентов, направленные на понимание художественных текстов и преподавание литературы, не соответствуют требованиям, предъявляемым к учителям, работающим по системе развивающего обучения", — объяснила автор исследования, доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова" Анна Адаскина в беседе с "Газетой.ru".

Она добавила, что для формирования у будущих педагогов правильных читательских установок и появления навыков работы с литературными произведениями должна быть проведена специальная подготовка. Эта работа, в частности, будет направлена на рефлексию, с её помощью будут скорректированы неверные читательские установки, а также сформированы новые, которые будут соответствовать задачам, стоящим перед преподавателями литературного чтения.

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Freepik

Юрий Лысенко
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