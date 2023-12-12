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12 декабря, 03:13

Педагог раскрыла причины нелюбви россиян к английскому языку

Педагог Евстратова: Нежелание россиян учить английский вызвано нехваткой общения

Россияне продолжают с неохотой изучать английский язык, так как считают его ненужным из-за низкого уровня международной коммуникации и редкого общения с носителями. По словам педагога Марины Евстратовой, немалую роль играет и нехватка мотивации. Об этом она заявила "Газете.ru".

Чуть лучше ситуация обстоит в регионах с развитым туризмом или обилием международных компаний, отметила глава тренингового центра для преподавателей Skyeng. Там знание английского зачастую необходимо для осуществления профессиональной деятельности. В остальных же областях изучение языка становится простым хобби, которое не носит массовый характер. За помощью часто идут к репетиторам, но качество такого обучения нередко оставляет желать лучшего, отметила педагог.

"Нужно постоянное живое общение, потребление контента на иностранном языке, практика в реальных коммуникативных задачах. А низкий уровень международной коммуникации как раз приводит к тому, что для обычного репетитора поддерживать язык долгосрочно становится задачей не просто сложной, а крайне время- и ресурсозатратной", — подчеркнула Евстратова.

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Обложка ©

Unsplash / Waldemar

Илья Пушкарев
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