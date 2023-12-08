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Опубликовано 8 декабря 2023, 15:21

В Госдуме высказались за возвращение уроков труда в школы

Лантратова поддержала возвращение уроков труда в российские школы

Возвращение уроков труда в российские школы является правильным, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. В эфире "Царьграда" она отметила, что воспитание детей должно возлагаться не только на семьи.

"У нас ведь школа должна заниматься ещё и воспитанием. Мы наконец-то ушли от понятия "услуга" в законе об образовании, вернули школе воспитательные функции. Кстати, это и многое другое стало меняться после начала специальной военной операции", — сказала парламентарий.

Депутат добавила, что качественное воспитание невозможно без труда. Кроме того, это поможет изжить позорную практику прошлых лет, когда в школу из-за просьбы к ребёнку протереть доску могли даже вызвать сотрудника прокуратуры.

Лантратова считает, что подобное идёт из семьи и важно, чтобы родители передавали детям ряд навыков. Однако бывает, что семьи оказываются неполные или родители слишком много работают. Именно в таких случаях школа должна брать на себя воспитательную функцию, о чём просили педагоги и родители.

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Напомним, Госдума одобрила возвращение уроков труда в российские школы. Инициатором законопроекта выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В случае окончательного принятия курс труда в начальной и средней школе будет введён уже с нового учебного года.

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ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Матвей Константинов
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