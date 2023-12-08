В Госдуме высказались за возвращение уроков труда в школы

Возвращение уроков труда в российские школы является правильным, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. В эфире "Царьграда" она отметила, что воспитание детей должно возлагаться не только на семьи.

"У нас ведь школа должна заниматься ещё и воспитанием. Мы наконец-то ушли от понятия "услуга" в законе об образовании, вернули школе воспитательные функции. Кстати, это и многое другое стало меняться после начала специальной военной операции", — сказала парламентарий.

Депутат добавила, что качественное воспитание невозможно без труда. Кроме того, это поможет изжить позорную практику прошлых лет, когда в школу из-за просьбы к ребёнку протереть доску могли даже вызвать сотрудника прокуратуры.

Лантратова считает, что подобное идёт из семьи и важно, чтобы родители передавали детям ряд навыков. Однако бывает, что семьи оказываются неполные или родители слишком много работают. Именно в таких случаях школа должна брать на себя воспитательную функцию, о чём просили педагоги и родители.