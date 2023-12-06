Госдума приняла поправку об обязательных уроках труда в школах ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Госдума одобрила поправку об утверждении обязательного урока труда в рамках программы начальной и средней школы. Документ был принят к рассмотрению ещё в октябре этого года. Инициатором выступил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Если законопроект будет утверждён в окончательном варианте, то в образовательных учреждениях уроки труда появятся с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект о возвращении в систему образования трудового воспитания. Уроки труда в школах вернут значимость общественно полезной деятельности и помогут учащимся определиться с профессией.

Авторы Татьяна Миссуми