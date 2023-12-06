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Госдума приняла поправку об обязательных уроках труда в школах

6 декабря, 09:59

ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

Госдума одобрила поправку об утверждении обязательного урока труда в рамках программы начальной и средней школы. Документ был принят к рассмотрению ещё в октябре этого года. Инициатором выступил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Если законопроект будет утверждён в окончательном варианте, то в образовательных учреждениях уроки труда появятся с 1 сентября 2024 года.

В ГД одобрили поправку о запрете использования телефонов на уроках в учебных целях

В ГД одобрили поправку о запрете использования телефонов на уроках в учебных целях

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассматривают законопроект о возвращении в систему образования трудового воспитания. Уроки труда в школах вернут значимость общественно полезной деятельности и помогут учащимся определиться с профессией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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