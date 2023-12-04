В ГД одобрили поправку о запрете использования телефонов на уроках в учебных целях
Комитет ГД одобрил ко II чтению поправку об использовании телефонов на уроках
Комитет Государственной думы по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, связанный с использованием смартфонов на уроках в школах. Одобренные им поправки предусматривают запрет на телефоны и планшеты с сим-картами даже в образовательных целях, за исключением чрезвычайных ситуаций.
"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", — сказано в тексте поправки.
Там также говорится о введении с начала следующего учебного года обязательного урока труда для учеников начальных и средних классов.
Как сообщал Лайф, 16 ноября депутаты Госдумы в I чтении поддержали проект о запрете телефонов на уроках. Тогда в принятой редакции говорилось о том, что использование смартфонов допускается в том числе в учебных целях. По замыслу авторов документа такие меры, с одной стороны, повысят авторитет педагога, а с другой — будут способствовать живому общению в классе.
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