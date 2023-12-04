В ГД одобрили поправку о запрете использования телефонов на уроках в учебных целях

Комитет Государственной думы по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, связанный с использованием смартфонов на уроках в школах. Одобренные им поправки предусматривают запрет на телефоны и планшеты с сим-картами даже в образовательных целях, за исключением чрезвычайных ситуаций.

"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", — сказано в тексте поправки.

Там также говорится о введении с начала следующего учебного года обязательного урока труда для учеников начальных и средних классов.