Заслуженный учитель объяснил, почему запрещать телефон в школах — глупо

Глупо запрещать школьникам использовать мобильные телефоны, однако как временная мера такое решение уместно. Об этом заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

"Глупость очередная. Америку можно открыть, а закрыть уже нельзя. Этот закон будет противоречить конституционным нормам, потому что это частная собственность детей и родителей, это оперативная форма связи и отобрать телефон не имеет права ни охранник, ни учитель. Особенно недовольны бабушки, дедушки, говорящие про "наше время", но надо вступать в диалог", — объяснил педагог своё мнение в беседе с НСН.

Он напомнил, что раньше детей после детсада спрашивали о том, кем они хотели бы стать, когда повзрослеют. Тогда самый популярный ответ был: "Космонавтом". А сейчас девочка, которой не исполнилось и семи лет, заявляет, что хочет быть блогершей, чтобы сидеть дома и при этом много зарабатывать. По мнению заслуженного учителя, к вопросу надо подходить комплексно: нужно объединять традиции с новыми веяниями, в этом суть искусства педагога.

Ямбург отметил, что он против подобных ограничений в учебных заведениях, но при этом в его школе сейчас действует временный запрет на использование мобильников. Его ввели после того, как одна из учениц с помощью селфи-палки сняла подружку на унитазе. Решение временно запретить телефоны для учеников было принято на совете, куда входят старшеклассники, родители и представители учредителей, на котором по этому вопросу был достигнут устроивший всех консенсус.

Собеседник НСН также поделился мнением о том, что нельзя запрещать детям смартфоны просто из-за того, что много вредного контента в Сети. По его словам, умный учитель всегда сможет объяснить ученикам, как использовать свой гаджет с пользой.