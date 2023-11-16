В Госдуме поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий заперт на использование мобильных телефонов в школах во время уроков. По замыслу авторов документа это, с одной стороны, повысит авторитет учителя, а с другой — будет способствовать живому общению в классе.

"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — заявил на заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Ранее спикер Госдумы даже провёл опрос в личном Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. 84% участников опроса высказались в поддержку этого решения.