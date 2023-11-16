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16 ноября, 13:45

В Госдуме поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах

Депутаты Госдумы в I чтении поддержали проект о запрете телефонов на уроках

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий заперт на использование мобильных телефонов в школах во время уроков. По замыслу авторов документа это, с одной стороны, повысит авторитет учителя, а с другой — будет способствовать живому общению в классе.

"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — заявил на заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Ранее спикер Госдумы даже провёл опрос в личном Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. 84% участников опроса высказались в поддержку этого решения.

Слуцкий поддержал запрет телефонов на уроках и отказался от введения такой меры в Госдуме

Слуцкий поддержал запрет телефонов на уроках и отказался от введения такой меры в Госдуме

Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде также поддержали законопроект о запрете телефонов во время урока. Как отметила во время обсуждения сенатор Лилия Гумерова, соответствующий документ прежде всего направлен на защиту педагогов.

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Марина Калегина
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