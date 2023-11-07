Комитет Совфеда поддержал законопроект о запрете телефонов во время урока

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре одобрил законопроект о запрете мобильных телефонов и смартфонов на уроках для школьников. В ходе заседания сенаторы поддержали главу комитета Лилию Гумерову, которая выступала одним из авторов законодательной инициативы.

"Не сказать, что мы внесли какие-то совершенно новые нововведения, но тем не менее очень часто поднимался вопрос и самими педагогами, и родителями о том, что фактически учитель не защищён. Всё больше мы говорили о правах учащихся", — подчеркнула она.

При этом Гумерова обратила внимание, что дети всё чаще выкладывают в Сеть фото своих учителей, делая их объектом насмешек и травли. Поэтому одним из главных посылов законопроекта является защита педагогов.