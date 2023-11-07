Комитет Совфеда поддержал законопроект о запрете телефонов во время урока
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре одобрил законопроект о запрете мобильных телефонов и смартфонов на уроках для школьников. В ходе заседания сенаторы поддержали главу комитета Лилию Гумерову, которая выступала одним из авторов законодательной инициативы.
"Не сказать, что мы внесли какие-то совершенно новые нововведения, но тем не менее очень часто поднимался вопрос и самими педагогами, и родителями о том, что фактически учитель не защищён. Всё больше мы говорили о правах учащихся", — подчеркнула она.
При этом Гумерова обратила внимание, что дети всё чаще выкладывают в Сеть фото своих учителей, делая их объектом насмешек и травли. Поэтому одним из главных посылов законопроекта является защита педагогов.
Ранее Лайф рассказывал, как в екатеринбургской школе учительница отсудила у родителей ученика три тысячи рублей за фото в классном чате. Педагог сразу предупредила детей, что против публикаций со своим изображением. Те, казалось, её сразу поняли, однако вскоре она узнала, что семиклассник сфотографировал доску, на которой было записано домашнее задание, в кадр попала и сама сотрудница школы.
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