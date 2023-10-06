Юрист рассказал, имеют ли право учителя отбирать у детей телефоны на уроке

Сейчас всплывает всё больше историй, когда учителя отнимают мобильные телефоны школьников. Родители обычно с таким решением не согласны. Законно ли отнимать телефон на уроке, рассказал юрист Роман Пономарёв РИА "ФедералПресс".

В Министерстве просвещения России отмечают, что запрет смартфонов распространяется только на учебное время, поэтому телефон в школу брать можно, а вот пользоваться на уроке — нет. Юрист рассказал, что запрет на пользование телефоном в школе во внеучебное время — нарушение прав ребёнка.

"Многие образовательные организации закрепляют в своих локальных нормативных актах за учителями право изымать телефоны у тех учеников, которые нарушили правила пользования мобильными средствами. Однако в ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации закреплено положение, согласно которому никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда", — рассказал юрист.

Таким образом, ограничивая права собственности на мобильное устройство, положения локальных нормативных актов противоречат российскому законодательству, подытожил юрист.