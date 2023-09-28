Грозит статья: Учителей, забирающих телефоны у школьников, предупредили о наказании

Школьные учителя часто забирают у детей телефоны и другие гаджеты якобы для поддержания дисциплины и чтобы учеников ничего не отвлекало от учёбы. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов пояснил, что такие действия — незаконные.

Юрист рассмотрел ситуацию с двух сторон. Так, по его словам, с 1 сентября 2022 года ученикам запрещается пользоваться смартфонами в российских школах. Но, с другой стороны, согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.

"Таким образом, действия учителя могут классифицировать как административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.1 КоАП РФ, — самоуправство. То есть, если дети отвлекаются, используют смартфон на уроке, учитель может попросить убрать гаджет в рюкзак или применить меры дисциплинарного воздействия (пожаловаться директору, написать замечание в дневник и т.д.), но не вправе изымать вещь ребёнка", — указал эксперт в беседе с "Газетой.ru".