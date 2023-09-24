В Москве родителей начнут извещать о посещении детьми школ и питании там

В Москве родители смогут через сервис "Москвёнок" по умолчанию получать информацию о посещении ребёнком школы, сада, колледжа и питании в учреждении. Об этом говорится на сайте мэра и Правительства Москвы.

"Раньше родителям нужно было подать заявление в учебное учреждение в бумажном виде. Теперь услугу подключат автоматически всем, кто ранее пользовался сервисами "Московской электронной школы", например, записывал ребёнка в общеобразовательное учреждение онлайн", — отмечается в тексте.

При этом услуга доступна и остальным родственникам ребёнка, но нужно лишь заполнить заявление на mos.ru. Информация будет приходить на электронную почту или телефон. Родители смогут узнать время, когда ребёнок пришёл в образовательное учреждение, покинул его, сколько потратил средств в буфете, также доступны сведения о предоставлении билетов в музей.