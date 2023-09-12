Россияне рассказали о самых популярных поборах в школах

Каждый родитель сталкивается в школе с поборами, которые прямо никак не связаны с образованием учеников. Как выяснили эксперты онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, чаще всего мамы и папы "скидываются" на канцелярию, подарки учителям и форму. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

Эксперты опросили родителей школьников по всей России от Москвы до небольших населённых пунктов и узнали, как часто они встречаются с поборами, не связанными с образованием. Так, 40% сообщили, что сталкиваются с этим лишь изредка, однако 16% подтвердили регулярность сборов. Четверть респондентов признались, что порядком устали от поборов на школьные нужды.

Основную часть расходных статей возглавила канцелярия — 50%. Далее по популярности идут подарки детям — 38% и учителю — 32%. Также 30% сообщили о поборах на форму, а 20% рассказали о сборах на шторы, краску и побелку.

"Эта последняя статья расходов родителей школьников сопоставима по объёму трат с экскурсиями и развивающими поездками для детей, которые имеют гораздо большую образовательную ценность, чем шторы. Большое преимущество традиционной школы перед онлайн — во внеклассных выездах и развивающих мероприятиях. Однако этим преимуществом пользуются реже, чем сборами на очередные необразовательные нужды", — заявила академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.

Вместе с этим другие респонденты признались, что им приходится также сдавать деньги на туалетные принадлежности (13%), технику для класса (11%), охрану (8%), воду для кулера и электронный дневник (по 6%). Как пояснила Екушевская, школьные поборы — одна из основных причин, по которой 50% недовольных обучением родителей рассматривают перевод детей на домашнее обучение.