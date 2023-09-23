Родителям назвали предельную норму "домашки" для школьников

У учащихся 6–8 классов по СанПиНу на выполнение домашней работы должно уходить максимум 2,5 часа, а у старшеклассников — не больше 3,5. Об этом "Газете.ru" сообщила руководитель отдела программ развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Наталья Евсеева.

По её словам, чтобы дети укладывались в указанные нормы, не стоит откладывать выполнение домашнего задания на период перед сном. Желательно по возвращении из школы отдохнуть 30–40 минут и после этого приступать к делу. Задачей родителей должна стать организация всех условий для выполнения домашнего задания.

"Если ребёнок делает домашнее задание на кухне за столом, где мама жарит котлеты, то, скорее всего, он будет отвлекаться. Поэтому лучше выполнять домашнее задание за рабочим столом. Надо отключить все уведомления на телефоне и компьютере, чтобы ничего не отвлекало", — посоветовала Евсеева.

Также между выполнением уроков необходимо брать небольшие перерывы. Желательно устраивать пятиминутки каждые 30–40 минут. Все задания ребёнок должен выполнять сам. Если родитель хочет помочь, он может задавать ребёнку наводящие и уточняющие вопросы либо же объяснить сложную тему.