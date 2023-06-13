Глава "Движения первых" Гуров выступил против отмены домашних заданий в школах

В российских школах не следует отменять домашние задания. При этом необходимо трансформировать их формат. Так считает председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров.

"Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, они неэффективны", — приводит его слова РИА "Новости".

С другой стороны, домашние задания и домашняя работа являются частью образовательного процесса, добавил Гуров. Он уточнил, что это системная вещь, "когда ребёнок пришёл, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание".

"Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений", — подчеркнул Гуров.