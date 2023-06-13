Глава "Движения первых" Гуров выступил против отмены домашних заданий в школах
В российских школах не следует отменять домашние задания. При этом необходимо трансформировать их формат. Так считает председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров.
"Если рассматривать логику того, что домашние задания можно просто скопировать, куда-то вставить, то, конечно, они неэффективны", — приводит его слова РИА "Новости".
С другой стороны, домашние задания и домашняя работа являются частью образовательного процесса, добавил Гуров. Он уточнил, что это системная вещь, "когда ребёнок пришёл, отрефлексировал то, что было на уроках, подготовился и сделал домашнее задание".
"Поэтому я в этом плане, честно говоря, всегда против каких-то резких решений", — подчеркнул Гуров.
По его мнению, "исходя из нового информационного фона, исходя из новых технологий", домашние задания должны "трансформироваться". Гуров полагает, что уже нет смысла задавать их "по старой методичке".
Напомним, вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил отменить домашние задания на прошлой неделе. Некоторые эксперты назвали эту идею большой ошибкой.