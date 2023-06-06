Глава Минпросвещения отреагировал на призыв отменить домашние задания
Кравцов: Идея отменить домашние задания в школах требует тщательного обсуждения
Идея отменить домашние задания в школах требует тщательного обсуждения. Такое мнение высказал глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
"Требует очень тщательного обсуждения", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости", комментируя эту тему.
Лайф напоминает, что идея об отмене домашних заданий школьникам была предложена вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым. При этом некоторые эксперты назвали предложение большой ошибкой.
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