Глава Минпросвещения отреагировал на призыв отменить домашние задания

"Требует очень тщательного обсуждения", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости", комментируя эту тему.

Лайф напоминает, что идея об отмене домашних заданий школьникам была предложена вице-спикером Госдумы от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым. При этом некоторые эксперты назвали предложение большой ошибкой.