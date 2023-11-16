Слуцкий поддержал запрет телефонов на уроках и отказался от введения такой меры в Госдуме

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал запрет на использование школьниками телефонов во время занятий. При этом он подчеркнул, что прописать эту законодательную норму необходимо "мягко и очень аккуратно", чтобы ни в коем случае не обидеть детей.

Слуцкий поддержал запрет на использование школьниками телефонов во время занятий. Видео © LIFE

"Мы за то, чтобы дети жили в реальном мире и телефон не мешал на уроках. Но сделать надо очень аккуратно, не скатываясь в ту или иную крайность, войти, что называется, между Сциллой и Харибдой и не обидеть наших детей. Чтобы никто не подумал, что мы их как-то ограничиваем от цифровизации <...> Дети должны понимать, что это для учёбы, это в их же интересах", — отметил парламентарий.

Корреспондент Лайфа поинтересовалась у Слуцкого, как насчёт того, чтобы самим депутатам показать пример подрастающему поколению. В свою очередь глава ЛДПР отметил, что лично он выступает против того, чтобы парламентарии отвлекались на гаджеты во время заседаний. Кроме того, по его словам, председатель Госдумы Вячеслав Володин также весьма критичен в данном вопросе.

"Мы большие мальчики и девочки и можем себя контролировать: прочитал сообщение и убрал. А лучше вообще ограничивать себя на период заседания", — добавил Слуцкий.