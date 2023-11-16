Честь российских учителей хотят отстоять с помощью камер во всех классах

Школьные классы нужно оснастить камерами для минимизации конфликтный ситуаций. Такое предложение направил в Минпросвещения председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он убеждён, что эта мера поможет в возможных разбирательствах и станкт действенной защитой учителей и педагогов от несправедливых обвинений в превышении полномочий.

Собеседник RT пояснил, что конфликты на уроках часто снимают на камеры смартфона ученики, которые становятся свидетелями произошедшего. Но отсутствие контекста, выборочность, монтаж и манипуляция такими записями могут искажать суть происшествия. В таких случаях авторитет педагога незаслуженно страдает, говорит Ветров.

Ранее комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре одобрил законопроект о запрете мобильных телефонов и смартфонов на уроках для школьников. Сенаторы обратили внимание, что дети всё чаще выкладывают в Сеть фото своих учителей, делая их объектом насмешек и травли. Поэтому одним из главных посылов законопроекта является защита педагогов. Кроме того, Лайф уже рассказывал, как в екатеринбургской школе учительница отсудила у родителей ученика три тысячи рублей за фото в классном чате. Педагог предупредила детей, что она против публикаций со своим изображением, но один из школьников всё равно заснял её и отправил в группу в WhatsApp.