Учителя оценили идею доверить роботам проверку "домашки"

Российских учителей скоро могут разгрузить и сделать проверку домашних заданий автоматической. Учитель Татьяна Гартман в беседе с телеканалом "360" заявила, что если эту идею грамотно реализуют, то это будет удобно для преподавательского состава.

По её словам, уже давно на повестке стоит вопрос бумажной волокиты. Собеседница телеканала считает, что такой работы у педагогов должно быть как можно меньше. В настоящий момент перераспределять нагрузку между учителями могут директора школ,однако этого недостаточно, если брать в расчёт проверку домашней работы.

"Например, я не представляю, как могут автоматически проверять сочинения. Это всё останется только в компетенции учителя. С другой стороны, какие-то технические задания может легко проверять робот. Если всё будет качественно организовано, то почему бы и нет", — подчеркнула Гартман.

Мнение на этот счёт высказал и российский учёный и преподаватель Андрей Масалович. Он считает, что данная мера действительно позволит снизить нагрузку на учителей, но все работы робот проверять не сможет. Педагог подчеркнул, что в основе работы учителя — проверять и объяснять ученику, что он сделал не так, и заменить работу педагогов никто не сможет.

О предложении освободить учителей от ручной проверки домашних работ и сделать её автоматической ранее на Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. По его словам, первое время нововведения будут на добровольной основе и в будущем помогут разгрузить педагогов.