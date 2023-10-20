Народный учитель советской поговоркой ёмко ответил на изменения перехода школьников в 10-й класс

Идея Рособрнадзора изменить правила перехода школьников в десятый класс вызвала в России довольно неоднозначную реакцию. Как отметил член Совета по правам человека при Президенте РФ и народный учитель РФ Сергей Рукшин, пока, исходя из заявления ведомства, сложно понять, о каких именно изменениях будет идти речь. Он отметил, что деятельность ведомства вызывает вопросы, а также отреагировал на инициативу советской поговоркой.