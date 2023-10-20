Народный учитель советской поговоркой ёмко ответил на изменения перехода школьников в 10-й класс
Член СПЧ Рукшин: Рособрнадзор сводит образование от плохого к более худшему
Идея Рособрнадзора изменить правила перехода школьников в десятый класс вызвала в России довольно неоднозначную реакцию. Как отметил член Совета по правам человека при Президенте РФ и народный учитель РФ Сергей Рукшин, пока, исходя из заявления ведомства, сложно понять, о каких именно изменениях будет идти речь. Он отметил, что деятельность ведомства вызывает вопросы, а также отреагировал на инициативу советской поговоркой.
"Мы очень любим последние 20 лет чинить машину, которая хорошо едет. На этот счёт была замечательная советская поговорка — "Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо", — приводит его слова "Царьград".
Рукшин прошёлся по конкретным инициативам Рособрнадзора, напомнив, например, идею исключить из ЕГЭ по литературе кучу произведений до середины XIX. По его словам, ведомство работает на то, чтобы образование развивалось "от ухудшающегося к ещё более плохому". При этом, прежде чем устраивать новые реформы, сначала необходимо разобраться с последствиями предыдущих.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в России решили изменить правила перехода школьников в десятый класс и поступления в колледжи. Как объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, нынешняя модель не соответствует современным требованиям по количеству экзаменов и своим подходам. При этом учителя не согласились с его мнением, что в техникумы поступают "лучшие люди". По словам педагогов, туда, как правило, идут те, кому не нравилось учиться в школе на протяжении девяти лет. При этом в Госдуме заявили, что брать детей в техникумы нужно по итогам ОГЭ, а не по оценкам.
ТАСС / Александр Полегенько