Учителя не согласились с мнением Рособрнадзора, что в техникумы поступают "лучшие люди"
Учитель Луховицкий: За отмену ВПР по всем предметам можно ставить памятник
Раньше после девятого класса уходили менее сильные ученики, а отличники шли в десятый. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий. Он прокомментировал слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, который предложил изменение модели перехода в десятый класс школы и поступления в колледжи.
"Это оригинальная точка зрения. Общепринятая, по крайней мере, с 1970-х годов позиция гласит, что все успевающие ученики остаются в 10–11 классах, чтобы поступать в вуз, а в техникумы и колледжи идут менее успешные люди. Не знаю, какие у Музаева есть основания говорить, что лучшие люди идут в техникумы. А самое главное, я не понимаю, почему плохо то, что люди получают среднее профессиональное образование. В России как раз таки дефицит самых разных специалистов именно среднего профессионального образования", — сказал Луховицкий.
Однако Луховицкий одобрил инициативу Музаева об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам. Он отметил, что этого требовали и учителя, и родители. Депутат предложил Музаеву убрать ВПР по всем предметам, сказав, что за такое можно было бы ставить памятник.
Ранее Лайф писал, что известна дата введения новой системы высшего образования. Такое заявление сделал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Он подчеркнул, что к этому времени должен быть разработан новый макет и утверждены образовательные стандарты.
ТАСС / Александр Рюмин