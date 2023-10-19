Учителя не согласились с мнением Рособрнадзора, что в техникумы поступают "лучшие люди"

Раньше после девятого класса уходили менее сильные ученики, а отличники шли в десятый. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий. Он прокомментировал слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, который предложил изменение модели перехода в десятый класс школы и поступления в колледжи.

"Это оригинальная точка зрения. Общепринятая, по крайней мере, с 1970-х годов позиция гласит, что все успевающие ученики остаются в 10–11 классах, чтобы поступать в вуз, а в техникумы и колледжи идут менее успешные люди. Не знаю, какие у Музаева есть основания говорить, что лучшие люди идут в техникумы. А самое главное, я не понимаю, почему плохо то, что люди получают среднее профессиональное образование. В России как раз таки дефицит самых разных специалистов именно среднего профессионального образования", — сказал Луховицкий.

Однако Луховицкий одобрил инициативу Музаева об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам. Он отметил, что этого требовали и учителя, и родители. Депутат предложил Музаеву убрать ВПР по всем предметам, сказав, что за такое можно было бы ставить памятник.