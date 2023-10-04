Названа дата введения новой системы образования в российских вузах

Новую систему высшего образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года. Такое заявление сделал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

"Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования. Это 1 сентября 2025 года", — отметил он во время заседания Комитета по науке и высшему образованию в Государственной думе.

Афанасьев подчеркнул, что к этому времени должен быть разработан новый макет и утверждены образовательные стандарты.