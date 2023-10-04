Названа дата введения новой системы образования в российских вузах
Новую систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года
Новую систему высшего образования внедрят в российских вузах с 1 сентября 2025 года. Такое заявление сделал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
"Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования. Это 1 сентября 2025 года", — отметил он во время заседания Комитета по науке и высшему образованию в Государственной думе.
Афанасьев подчеркнул, что к этому времени должен быть разработан новый макет и утверждены образовательные стандарты.
Как сообщал Лайф, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой системе обучения в вузах. Согласно документу, базовый период обучения будет длиться от четырёх до шести лет, в магистратуре — от года до трёх лет. Всего предполагается три уровня высшего образования. В том же месяце Минобрнауки раскрыло сроки полного перехода на новую систему высшего образования.
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