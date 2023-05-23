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23 мая, 18:43

Минобрнауки раскрыло сроки полного перехода на новую систему высшего образования

Массовый переход на новую систему высшего образования запланирован на 2025 год

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал о сроках проведения реформы высшего образования в стране. По его словам, реализация проекта стартует уже в этом году и продлится три года.

"Ключевыми, конечно, будут 2023–2024 годы. В 2026-м он (переход. — Прим. Лайфа) завершается. Я думаю, что массовый переход — это 2025 год", — сказал Фальков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой системе обучения в вузах. Согласно документу, базовый период обучения в вузе будет длиться от четырёх до шести лет, в магистратуре — от года до трёх лет. Всего предполагается три уровня высшего образования. В Совфеде назвали это решение долгожданным.

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Unsplash

Ольга Платонова
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