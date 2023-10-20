В Рособрнадзоре рассказали, исчезнут ли иностранные языки из ЕГЭ

Отменять или менять единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) по иностранным языкам после отмены всероссийских проверочных работ (ВПР) по предмету не планируется, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Внесение изменений в части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, а также их отмена не планируется", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что ВПР по дисциплине проводились только в седьмых классах и были пятым предметом в рамках проверки. В остальных классах работы проводились только по четырём предметам, а в четвёртом — по трём. Кроме того, из-за этого учителя сталкивались со множеством организационных вопросов из-за разделения классов на разные группы.

В связи с этим отмена ВПР стала частью работы по исполнению поручения президента России Владимира Путина о сокращении контрольных и проверочных работ в школах страны. Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, отказ от ВПР по иностранному языку не означает исчезновение контрольных работ по предмету.

Так, контрольная работа является одной из форм контроля за знаниями учащихся и может быть одним из способов их промежуточной аттестации.

"Данные процедуры проводятся школой самостоятельно в соответствии с утверждёнными локальными актами и графиком. Отмена всероссийских проверочных работ по иностранному языку не повлияет на подготовку школьников по предмету", — добавил он.