В Госдуме заявили, что брать детей в техникумы нужно по итогам ОГЭ, а не по оценкам

В техникумы должны брать по итогам ОГЭ, а не по оценкам в аттестате. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По её словам, нередко в школах могут "изгонять" учеников из-за плохой статистики.

"В этом случае аттестат за девятый класс становится своеобразным пропуском для поступления в колледж или техникум и не всегда может отражать реальные оценки знаний выпускников основной школы. Понятно, что во многих случаях не приходится говорить об объективности такого итогового документа", — сказала парламентарий в беседе с Ura.ru.

Также депутат считает, что система поступления не учитывает успехи школьников. Она рассказала, что участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах и наличие личного портфолио должны помогать поступать в средние специальные учебные заведения.

С ней согласился начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский и рассказал, какие трудности возникают у учеников при поступлении в 10-й класс. Он считает, что система профильных классов в России недоработана, так как школьник в любом случае сдаёт несколько предметов на ЕГЭ, а в некоторых населённых пунктах таких классов вовсе нет.

"Такая ситуация наблюдается в малоукомплектованных школах или там, где всего одна школа на город. Нужно учитывать, что есть Интернет и возможности дистанционного обучения. Тогда ученик может учиться в одном месте, а профильные предметы изучать на базе совсем другого учреждения", — предложил Дощинский.

Дощинский также отметил, что лучше ввести предпрофильные классы и усилить направление профориентации. Тогда ребёнку легче будет выбрать предмет, который он будет сдавать.