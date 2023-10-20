В Госдуме заявили, что брать детей в техникумы нужно по итогам ОГЭ, а не по оценкам
Депутат Скрозникова: В техникумы должны брать по итогам ОГЭ, а не по оценкам
В техникумы должны брать по итогам ОГЭ, а не по оценкам в аттестате. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По её словам, нередко в школах могут "изгонять" учеников из-за плохой статистики.
"В этом случае аттестат за девятый класс становится своеобразным пропуском для поступления в колледж или техникум и не всегда может отражать реальные оценки знаний выпускников основной школы. Понятно, что во многих случаях не приходится говорить об объективности такого итогового документа", — сказала парламентарий в беседе с Ura.ru.
Также депутат считает, что система поступления не учитывает успехи школьников. Она рассказала, что участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах и наличие личного портфолио должны помогать поступать в средние специальные учебные заведения.
С ней согласился начальник отдела методического обеспечения процедур оценки качества общего образования Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский и рассказал, какие трудности возникают у учеников при поступлении в 10-й класс. Он считает, что система профильных классов в России недоработана, так как школьник в любом случае сдаёт несколько предметов на ЕГЭ, а в некоторых населённых пунктах таких классов вовсе нет.
"Такая ситуация наблюдается в малоукомплектованных школах или там, где всего одна школа на город. Нужно учитывать, что есть Интернет и возможности дистанционного обучения. Тогда ученик может учиться в одном месте, а профильные предметы изучать на базе совсем другого учреждения", — предложил Дощинский.
Дощинский также отметил, что лучше ввести предпрофильные классы и усилить направление профориентации. Тогда ребёнку легче будет выбрать предмет, который он будет сдавать.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что воспитанием мальчиков нужно начинать заниматься как можно раньше, чтобы они уже со школы готовились к взрослому периоду, когда станут отцами.
ТАСС / Владимир Гердо