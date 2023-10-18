В Госдуме предложили со школы готовить мальчиков к отцовству
Володин: Воспитывать мальчиков для отцовства и отношений нужно со школы
Воспитанием мальчиков нужно начинать заниматься как можно раньше, чтобы они уже со школы готовились к взрослому периоду, когда станут отцами. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе в семье, и к женщине", — сказал он на пленарном заседании.
Как отметил депутат, многие молодые люди сейчас вместо создания семьи "заводят кошечек и живут", поскольку просто боятся взять на себя обязательства.
"А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут", — предупредил Володин, призвав Комитет ГД по вопросам семьи заняться этим вопросом.
А ранее в Госдуме предложили новые меры поддержки для пап в декрете и отцов-одиночек. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала давать им возможность получать профессиональное образование и обращаться в кризисные центры наравне с женщинами.
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