В Госдуме предложили со школы готовить мальчиков к отцовству

Воспитанием мальчиков нужно начинать заниматься как можно раньше, чтобы они уже со школы готовились к взрослому периоду, когда станут отцами. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе в семье, и к женщине", — сказал он на пленарном заседании.

Как отметил депутат, многие молодые люди сейчас вместо создания семьи "заводят кошечек и живут", поскольку просто боятся взять на себя обязательства.

"А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут", — предупредил Володин, призвав Комитет ГД по вопросам семьи заняться этим вопросом.