В Госдуме предложили новые меры поддержки для пап в декрете

В Госдуме предложили давать возможность отцам-одиночкам и мужчинам в декрете получать профессиональное образование и обращаться в кризисные центры наравне с женщинами. Идею "Ленте.ру" высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня достаточно быстро меняется конъюнктура на рынке труда, быстро меняется спрос. Когда молодая женщина или мужчина находятся в отпуске по уходу за ребёнком, они теряют свои профессиональные качества", — сказала депутат.

В рамках проекта "Демография" каждая женщина в декрете или неработающая мама дошкольника может получить бесплатное профессиональное образование. Обучение проводится на базе институтов и колледжей и бывает дистанционным. По словам депутата, мужчины тоже должны иметь такое право, а также право обращаться в кризисные центры, которые существуют для матерей-одиночек.

Светлана Бессараб напомнила, что многие социальные льготы в России действуют для обоих полов. Например, и мать, и отец могут уйти в отпуск по уходу за ребёнком. Также этим правом обладают и другие родственники, например бабушки, дедушки, дяди и тёти.