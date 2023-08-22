Отцам-одиночкам рассказали, как получать 30 тысяч рублей в месяц
Юрист Титов: Отцы в декрете могут получать алименты до 30 тысяч рублей в месяц
Отец, самостоятельно воспитывающий ребёнка до трёх лет, может получать до 30 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов. Об этом рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.
"Отцы, фактически воспитывающие ребёнка, имеют право взыскивать алименты на своё содержание с матери такого ребёнка", — сказал он в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, раньше такие выплаты были положены только матерям, но теперь обоих родителей уравняли в правах. Титов указал, что при рассмотрении дела будут учитываться расходы нуждающегося супруга, финансовое состояние плательщика и ряд других факторов. В среднем сумма алиментов составляет один или два прожиточных минимума.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка в течение трёх лет, получили право требовать алименты. Изменения были внесены в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ.
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