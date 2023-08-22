Отцам-одиночкам рассказали, как получать 30 тысяч рублей в месяц

Отец, самостоятельно воспитывающий ребёнка до трёх лет, может получать до 30 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов. Об этом рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.

"Отцы, фактически воспитывающие ребёнка, имеют право взыскивать алименты на своё содержание с матери такого ребёнка", — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, раньше такие выплаты были положены только матерям, но теперь обоих родителей уравняли в правах. Титов указал, что при рассмотрении дела будут учитываться расходы нуждающегося супруга, финансовое состояние плательщика и ряд других факторов. В среднем сумма алиментов составляет один или два прожиточных минимума.