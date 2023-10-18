Принятие законопроекта, разрешающего лицам с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься преподавательской деятельностью, приведёт к опасным ошибкам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В приоритетном порядке обсудили его вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной думы. По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям", — написал он в своём телеграм-канале.

Володин уверен, что эту точку зрения разделяет подавляющее большинство родителей, которые готовы доверить своих детей только людям с безупречной репутацией. Кроме того, по мнению правового управления Госдумы, законопроект противоречит статьям 331 и 351 Трудового кодекса РФ.

Политик надеется, что авторы отзовут документ до заседания Госдумы, иначе его "придётся отклонить".

Напомним, на днях стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, которым предлагается разрешить лицам с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления с одобрения комиссии по делам несовершеннолетних заниматься педагогической деятельностью.

Основным условием для этого станет безупречное поведение в течение не менее десяти лет после освобождения, а исключением станут граждане, отбывшие наказание за убийства и преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних. К слову, осуждённым за распространение наркотиков запрещать преподавать авторы не собираются.