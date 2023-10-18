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18 октября, 13:25
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В России хотят изменить правила перехода школьников в десятый класс

Рособрнадзор: Модель перехода в 10-й класс и поступления в колледж поменяется

Российским школьникам уже в скором времени могут изменить правила перехода в десятый класс и поступления в колледжи. Об этом сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийской встрече с родителями в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО (учреждения среднего профессионального образования. — Прим. Лайфа) по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям", пояснил он.

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Ранее сообщалось, что Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учёта. Данные передадут в соответствующий государственный информационный ресурс.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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