"Показное негодование": Кандидат наук ответил критикам нового учебника по истории

Критикующие новый учебник истории для 10–11-х классов, который появился в школах с 1 сентября, возмущены материалами, отражающими позицию РФ по актуальным проблемам. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

"Получается, будет лучше, чтобы школьники вообще не имели представления о постсоветском периоде истории (30 лет!), чем предложить им самим делать выводы, основываясь на официальных документах эпохи. Разве не способности критически мыслить в идеале должен учить ребят предмет история?" — задался он вопросом в статье для "Российской газеты".

По мнению Никифорова, при таком подходе целые поколения детей выйдут из школы без представления о последних десятилетиях истории России. Однако об этом, как подчеркнул кандидат исторических наук, критики не задумываются.

Также автор материала перечислил имена критиков нового учебника и отметил, что они признаны иноагентами. По словам Никифорова, критики объявили раздел, посвящённый новейшей истории России, имеющим исключительно пропагандистский характер. Однако всё это показное негодование по поводу "внедрения единомыслия" является абсолютно пустым, подчеркнул эксперт.

"Обличаемый образовательный "канон" в области истории задаётся вовсе не авторами конкретного учебника, а документами, имеющими для государственных образовательных учреждений нормативно-правовой характер", — указал кандидат наук.