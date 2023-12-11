Лауреат Нобелевской премии по литературе ошибся при написании слова "литература"

Норвежский писатель Юн Фоссе, ставший в этом году лауреатом Нобелевской премии по литературе, внезапно допустил ошибку в самом слове "литература". Об этом сообщает газета Verdens gang.

Всё произошло в ресторане Нобелевского музея. Курьёзности ситуации добавляет тот факт, что ошибку Фоссе допустил в рамках традиций, связанных с нобелевскими торжествами в Стокгольме: подписывая стул в заведении (что и является традицией), лауреат написал в норвежском слове litteratur одну t вместо двух.

"Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется "литература" по-норвежски, — возможно, немного сбила с толку английская орфография (в английском языке слово "литература" пишется с одной "т". — Прим. Лайфа). Но и с этим я вполне смогу жить", — написал Фоссе, отвечая на статью газеты.