Психолог объяснил, что не так с людьми, которых бесят опечатки

Люди по-разному могут реагировать на опечатки в тексте. Интроверты чаще злятся и раздражаются, а экстраверты могут даже не заметить ошибок. С чем связаны такие отличные друг от друга реакции, объяснил клинический психолог Станислав Самбурский.

"Невротики не переживают, когда собеседник ставит ударение неправильно, но раздражаются, когда видят опечатки. Неуживчивые и нетерпимые люди часто демонстрируют "аллергию" на грамматические ошибки. Это связано с тем, что личностные черты индивидуальны, все люди имеют разные требования внимания к деталям и разный уровень эмоциональной чувствительности", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По его словам, люди, которые ценят чистоту и точность языка, могут по опечаткам в тексте делать выводы об интеллекте и профессионализме автора. Также опечатки могут восприниматься как признак небрежности, лени и неуважения, снижая доверие к человеку.

Самбурский добавил, что опечатки также могут влиять на психологическое состояние читателей, вызывать стресс и напряжение из-за непонимания текста. Особенно это проявляется в рабочей переписке, пояснил эксперт. В случае конфликтной ситуации оппонент может показать остальным участникам рабочего процесса, что человек ленится и небрежно относится к делу, добавил Самбурский.

При этом тыкать в опечатки могут и безграмотные люди с низкой самооценкой, которые просто любят это делать. По большей части это связано с невротизмом и неуживчивостью, уточняет психолог. Часто люди придираются к таким словам, как "одел/надел", и, по словам Самбурского, они просто ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если, кроме этого правила, не знают больше ничего.