"Янот", "изюбрин", "ряпчек": Составлен топ-9 самых уморительных ошибок в Тотальном диктанте

Слово "сызмальства" стало самым трудным для написания в Тотальном диктанте. В нём участники на родине акции, в Новосибирске, допускали девять разных ошибок. Там тексты на проверку сдали почти 4,5 тысячи человек, рассказала журналистам руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

"Пальма первенства [среди наиболее частых ошибок] в этом году за двумя словами. Это слово "кардинально", которое люди упорно пишут как "координально". <…> Второе "любимое" слово — это слово "сызмальства". Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили", — отметила Мандрикова.

Глава новосибирской экспертной комиссии Тотального диктанта Марина Шпильман подтвердила, что слово "сызмальства" по количеству допущенных ошибок стало рекордсменом. По её словам, в частности, участники писали его как "с измальства", "с ызмальства", "с ъ измальства", "сызмальство".

Сложным оказалось и слово "извне". Кое-кто из участников даже написал его как "из-в-не". Трудно дались россиянам слова "понапрасну", "паровоз" (писали "паравоз" и "поравоз"), "философский" ("филосовский").

"Ещё один момент касается имени собственного Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то что имя было выведено на слайд", — говорит Шпильман.

Филологов повеселили и ошибки в написании названий животных и птиц: рябчика часто называли "ряпчек", а барсука писали как "борсук" или "барсюк". Некоторые написали "муровей" вместо "муравей", "изюбрин" (вместо изюбря). А у слова "енот" оказалось два уморительных варианта — "инот" и "янот".

При этом эксперты заметили, что текст для Тотального диктанта в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятёрок.