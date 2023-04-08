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8 апреля, 18:28

Тотальный диктант в 2023 году написали участники из 700 городов мира

Сегодня, 8 апреля, по всему миру прошёл Тотальный диктант. В акции приняли участие жители 700 городов из 43 государств. Как уточняет ТАСС, впервые его написали в зоопарке в Ростовской области, на металлургических заводах Урала, а также в Кенозерском национальном парке в Архангельской области и в доме драматурга Евгения Шварца в Майкопе.

Автор текста Василий Авченко признался, что задание для диктанта в этом году было довольно сложным. Он уверен, что такой опыт побудит участников в будущем уделять больше времени качественной литературе. Писатель читал текст в арт-центре на месте бывшего железоделательного завода Демидовых, который расположен в посёлке Черноисточинск.

"Думаю, Нижний Тагил по праву несёт в этом году знамя столицы Тотального диктанта — город не только высокой производственной, но и языковой, гуманитарной, словесной культуры", — подчеркнул Авченко.

А на родине диктанта, в Новосибирском госуниверситете, к его 20-летию сделали реконструкцию первой акции. По словам диктующего Сергея Куликова, в самом начале мероприятие было локальным и никто не ожидал, что оно приобретёт национальный масштаб.

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Напомним, что известные писатели современности готовят тексты для Тотального диктанта с 2010 года. Среди них были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Гузель Яхина, Андрей Геласимов и другие. В этом году автором диктанта стал приморский писатель и журналист Василий Авченко.

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VK / Тотальный диктант

Никита Осипов
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