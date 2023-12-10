В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира
В Норвегии Нобелевскую премию мира – 2023 вручили детям правозащитницы Мохаммади
В воскресенье, 10 декабря, в ратуше Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Торжественное мероприятие посетила норвежская королевская семья.
Дети иранской правозащитницы Наргес Мохаммади получили золотую медаль вместо матери. Видео © X (Twitter) / The Nobel Prize
В этом году награду присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу против притеснения женщин. МИД страны не поддержал это решение и подчеркнул, что оно является политическим и направлено против Тегерана. Отметим, что сейчас Мохаммади находится в тюремном заключении, на одной из стен зала, где проходит церемония, поместили её фото. Сидя в тюрьме с весны 2021-го, активистка написала лекцию, которую в ходе мероприятия зачитали её дети. Они и получили золотую медаль, а также диплом вместо матери.
"Сосредоточившись на правах женщин, Мохаммади привлекает внимание к праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин: принудительным ношением хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, то есть спорт и танцы", — отметила председатель Нобелевского комитета Норвегии Берит Райсс-Андерсен.
Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Обложка © Wikipedia
Данная премия вручается Нобелевским комитетом Осло из пяти человек с 1901 года. Членов комитета назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет.
Наргес Мохаммади обрела известность после своего задержания в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года. В мае 2021-го она была приговорена к двум с половиной годам тюремного заключения, 80 ударам плетью и двум штрафам по обвинению в "распространении пропаганды против системы". В конце ноября издание Financial Times включило Мохаммади в список 25 самых влиятельных женщин года.
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