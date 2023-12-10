В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира

В воскресенье, 10 декабря, в ратуше Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год. Торжественное мероприятие посетила норвежская королевская семья.

Дети иранской правозащитницы Наргес Мохаммади получили золотую медаль вместо матери. Видео © X (Twitter) / The Nobel Prize

В этом году награду присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу против притеснения женщин. МИД страны не поддержал это решение и подчеркнул, что оно является политическим и направлено против Тегерана. Отметим, что сейчас Мохаммади находится в тюремном заключении, на одной из стен зала, где проходит церемония, поместили её фото. Сидя в тюрьме с весны 2021-го, активистка написала лекцию, которую в ходе мероприятия зачитали её дети. Они и получили золотую медаль, а также диплом вместо матери.

"Сосредоточившись на правах женщин, Мохаммади привлекает внимание к праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин: принудительным ношением хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, то есть спорт и танцы", — отметила председатель Нобелевского комитета Норвегии Берит Райсс-Андерсен.

Лауреат Нобелевской премии мира 2023 года иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Обложка © Wikipedia

Данная премия вручается Нобелевским комитетом Осло из пяти человек с 1901 года. Членов комитета назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет.