Управляемый хаос против первостатейного лузера: Политолог объяснил, что не так с Нобелевской премией мира

Нобелевская премия мира 2023 года стала очередным примером деградации некогда действительно уважаемой международной награды. Таким мнением поделился с Лайфом политолог и публицист Армен Гаспарян. Против самой лауреатки — иранской правозащитницы Наргес Мохаммади — наш собеседник ничего не имеет и не умаляет её вклада в защиту статуса женщин в Исламской Республике. Критики здесь заслуживает лишь то, что выбор Нобелевского комитета уже который год чётко следует западной политической конъюнктуре.

"Кто сегодня вспоминает про Навального, про Тихановскую, про Гуайдо? Это мимолётные сюжеты давным-давно закончившейся эпохи, которые никому не интересны. А Иран — это потенциальный объект применения управляемого хаоса как был, так и остаётся, поэтому, конечно, надо использовать те ресурсы, которые есть", — объясняет логику выбора Гаспарян.

Собеседник Лайфа напомнил, что среди номинантов премии мира в этом году был Владимир Зеленский, но поскольку он на всех международных площадках последние полгода получает отлуп, то и Нобеля, со слов Гаспаряна, ему не видать.

"Если бы Зеленский совершил невозможное и провёл победоносное контрнаступление, реализовав тем самым надежды и чаяния Коллективного Запада, тогда да — он кандидат на Нобелевскую премию мира. А если он лузер первостатейный, то кому он интересен?" — заключил публицист.

Как уже рассказывал Лайф, Наргес Мохаммади обрела известность после своего задержания в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года.