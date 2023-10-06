Назван обладатель Нобелевской премии мира 2023 года

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена правозащитнице Наргес Мохаммад "за её борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Результаты Нобелевский комитет огласил в пятницу, 6 октября.

Портрет Наргес Мохаммад. Фото © Niklas Elmehed / Нобелевский комитет

Наргес Мохаммад получила известность по всему миру после того, как была задержана в Карадже в иранской провинции Альборз во время посещения народного мемориала Эбрахима Кетабдара, убитого силами безопасности во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года. В мае 2021 года тегеранский Уголовный суд № 2 приговорил её к двум с половиной годам тюремного заключения, 80 ударам плетью и двум штрафам по обвинениям, включающим "распространение пропаганды против системы".

В этом году в шорт-листе на Нобелевскую премию мира оказалось два десятка человек. По большей части туда вошли оппозиционеры разных стран и народов. Также в перечне есть эколог, дипломат, политики, монахиня и даже кардинал из Гонконга.