В Госдуме указали на несправедливость в выборе лауреатов Нобелевской премии

На сегодняшний день благодаря стараниям коллективного Запада мировая наука не уступает по своей политизированности спорту высоких достижений. Из-за этого российским учёным на Нобелевскую премию можно не рассчитывать, независимо от того, какой вклад они внесли. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев, комментируя сегодняшнее присуждение Нобелевской премии в области медицины учёным из Венгрии и США.

"Запад и США не хотят признавать заслуги наших учёных, которые добились не просто больших успехов, а настоящего прорыва в борьбе с пандемией коронавируса", — отметил парламентарий.

Он напомнил о том, что "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от СoViD-19. И один из самых авторитетных в мире журналов по медицине — британский The Lancet — признал её высокую эффективность и безопасность, но при этом Нобелевская премия всё равно досталась иностранцам.

Запад продолжает отменять русскую культуру и отстранять от соревнований российских спортсменов. Это в высшей степени несправедливо, но удивляться тут уже нечему, подытожил Нифантьев.