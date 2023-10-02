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Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 19:25

В Госдуме указали на несправедливость в выборе лауреатов Нобелевской премии

Депутат Нифантьев посоветовал учёным из РФ не рассчитывать на Нобелевскую премию

Церемония вручения Нобелевской премии в 2023 году. Обложка © Getty Images / Pascal Le Segretain

Церемония вручения Нобелевской премии в 2023 году. Обложка © Getty Images / Pascal Le Segretain

На сегодняшний день благодаря стараниям коллективного Запада мировая наука не уступает по своей политизированности спорту высоких достижений. Из-за этого российским учёным на Нобелевскую премию можно не рассчитывать, независимо от того, какой вклад они внесли. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев, комментируя сегодняшнее присуждение Нобелевской премии в области медицины учёным из Венгрии и США.

"Запад и США не хотят признавать заслуги наших учёных, которые добились не просто больших успехов, а настоящего прорыва в борьбе с пандемией коронавируса", отметил парламентарий.

Он напомнил о том, что "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от СoViD-19. И один из самых авторитетных в мире журналов по медицине — британский The Lancet — признал её высокую эффективность и безопасность, но при этом Нобелевская премия всё равно досталась иностранцам.

Запад продолжает отменять русскую культуру и отстранять от соревнований российских спортсменов. Это в высшей степени несправедливо, но удивляться тут уже нечему, подытожил Нифантьев.

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Напомним, Нобелевскую премию за достижения в области физиологии и медицины за 2022 год сегодня присудили учёному из Венгрии Каталин Карико и исследователю из Соединённых Штатов Дрю Вайсману. Они удостоились награды за свои открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, которые позволили создать эффективные мРНК-вакцины от CoViD-19.

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Ольга Годуненко
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