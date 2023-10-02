Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевскую премию за достижения в области физиологии и медицины за 2022 год присудили учёному из Венгрии Каталин Карико и исследователю из Соединённых Штатов Дрю Вайсману. Об этом сегодня сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

В мотивировочной части решения комитета уточнили, что учёные удостоились награды за свои открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот. Это позволило создать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", — сказано в сообщении.