Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
Учёным Карико и Вайсману дали Нобеля за вклад в создание мРНК-вакцин от ковида
Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Каталин Карико и Дрю Вайсман. Обложка © Getty Images / Araya Doheny
Нобелевскую премию за достижения в области физиологии и медицины за 2022 год присудили учёному из Венгрии Каталин Карико и исследователю из Соединённых Штатов Дрю Вайсману. Об этом сегодня сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
В мотивировочной части решения комитета уточнили, что учёные удостоились награды за свои открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот. Это позволило создать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.
"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", — сказано в сообщении.
Ранее иммунолог сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России, которая подскочила в последние недели, по-прежнему носит пандемийный, а не сезонный характер. По его мнению, в настоящей ситуации с ростом числа заболевших не наблюдается сезонного компонента, равно как и признаков нового штамма "пирола". В сегодняшней ситуации речь идёт о распространении различных вариантов "омикрона" в большом количестве, считает иммунолог.