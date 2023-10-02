Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 13:21
6823

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Учёным Карико и Вайсману дали Нобеля за вклад в создание мРНК-вакцин от ковида

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Каталин Карико и Дрю Вайсман. Обложка © Getty Images / Araya Doheny

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Каталин Карико и Дрю Вайсман. Обложка © Getty Images / Araya Doheny

Нобелевскую премию за достижения в области физиологии и медицины за 2022 год присудили учёному из Венгрии Каталин Карико и исследователю из Соединённых Штатов Дрю Вайсману. Об этом сегодня сообщил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

В мотивировочной части решения комитета уточнили, что учёные удостоились награды за свои открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот. Это позволило создать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

"Открытия Каталин Карико и Дрю Вайсмана сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года", сказано в сообщении.

Учёные: Новый вариант коронавируса "пирола" может снизить эффективность вакцин
Учёные: Новый вариант коронавируса "пирола" может снизить эффективность вакцин

Ранее иммунолог сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России, которая подскочила в последние недели, по-прежнему носит пандемийный, а не сезонный характер. По его мнению, в настоящей ситуации с ростом числа заболевших не наблюдается сезонного компонента, равно как и признаков нового штамма "пирола". В сегодняшней ситуации речь идёт о распространении различных вариантов "омикрона" в большом количестве, считает иммунолог.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • Коронавирус
  • Наука и технологии
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar