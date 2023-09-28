Иммунолог назвал причины роста заболеваемости ковидом в России

Заболеваемость коронавирусом в России, которая подскочила в последние недели, по-прежнему носит пандемийный, а не сезонный характер. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.

По словам Крючкова, в настоящей ситуации с ростом числа заболевших не наблюдается сезонного компонента, равно как и признаков нового штамма "пирола". В сегодняшней ситуации речь идёт о распространении различных вариантов "омикрона" в большом количестве, считает иммунолог.

Говоря о причинах роста заболеваемости, доктор напомнил о существовании социального и природного факторов и особенно подчеркнул важность первого. Ведь школьники и студенты вернулись с каникул, а взрослые из отпусков. К тому же общественный транспорт перегружен и долго стоит в пробках.

Что касается природного фактора, свою лепту вносит большая температурная разница между ночными и дневными часами. Также играет роль недостаток солнечного света. Всё вместе это влияет на ослабление защитных сил организма и повышение уровня заболеваемости CoViD-19.

Специалист также напомнил, что вакцина от гриппа не в силах заменить вакцину от коронавируса, и порекомендовал носить маски тем, кто страдает хроническими заболеваниями.