Заболеваемость ковидом в России подскочила на 22,3%

Заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась сразу на 22,3%. Рост заражений отмечается в 74 регионах, в 14 из которых показатель выше, чем в среднем по стране, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%", — сказано в сообщении.