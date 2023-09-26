Заболеваемость ковидом в России подскочила на 22,3%
В России за неделю госпитализировано 2328 больных ковидом, умерло 24 заражённых
Заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась сразу на 22,3%. Рост заражений отмечается в 74 регионах, в 14 из которых показатель выше, чем в среднем по стране, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%", — сказано в сообщении.
Согласно данным оперштаба, за 38-ю неделю 2023 года — с 18 по 24 сентября — госпитализировано 2328 пациентов, что на 18% больше по сравнению с предыдущей неделей. Полностью выздоровели 10 327 человек, на 41,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Также за неделю в стране умерло 24 заражённых ковидом.
Ранее сообщалось, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. В больницах Югры ввели обязательный масочный режим и измерение температуры на входе. Примеру региона последовали ещё 12 субъектов РФ.
ТАСС / Пётр Ковалёв