Нобелевский фонд передумал звать посла России на церемонию из-за "резкой реакции"

Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме из-за "резкой реакции в Швеции". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

"Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — заявили в фонде.

Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдёт с 2 по 9 октября, в рамках неё будут объявлены лауреаты премии в различных областях. Вручение состоится 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896).