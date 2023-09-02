Нобелевский фонд передумал звать посла России на церемонию из-за "резкой реакции"
Фонд Нобеля отозвал приглашения послам РФ и Белоруссии на церемонию в Стокгольме
Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме из-за "резкой реакции в Швеции". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
"Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — заявили в фонде.
Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдёт с 2 по 9 октября, в рамках неё будут объявлены лауреаты премии в различных областях. Вручение состоится 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896).
Напомним, что в прошлом году послам России и Белоруссии в Швеции было отказано в посещении церемонии по случаю вручения Нобелевской премии. В этот раз там хотели позвать их, заявив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
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