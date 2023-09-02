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Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 15:21

Нобелевский фонд передумал звать посла России на церемонию из-за "резкой реакции"

Фонд Нобеля отозвал приглашения послам РФ и Белоруссии на церемонию в Стокгольме

Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме из-за "резкой реакции в Швеции". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

"Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", — заявили в фонде.

Нобелевская неделя в Стокгольме и Осло пройдёт с 2 по 9 октября, в рамках неё будут объявлены лауреаты премии в различных областях. Вручение состоится 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833–1896).

Напомним, что в прошлом году послам России и Белоруссии в Швеции было отказано в посещении церемонии по случаю вручения Нобелевской премии. В этот раз там хотели позвать их, заявив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.

В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год
В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2022 год
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Андрей Бражников
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