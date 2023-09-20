Илон Маск поборется за премию Сахарова с убитой за "неправильный" хиджаб

Американский инженер и предприниматель Илон Маск выдвинут в качестве претендента на премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова. Список номинантов Брюссель опубликовал в среду, 20 сентября. С основателем Tesla и владельцем социальной сети X за премию поборются активисты за права женщин в Иране и Афганистане, в том числе погибшая в прошлом году Махсы Амини, которую задержали из-за "неправильного" хиджаба .

Премия в области прав человека "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, но в последние годы награда существенно себя дискредитировала. Так, в 2021 году её присудили оппозиционеру, внесённому в реестр экстремистов, Алексею Навальному, а в 2022-м лауреатом премии стал весь украинский народ.